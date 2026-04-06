Баварія та ПСВ гарантували місця в Лізі чемпіонів на сезон-2026/27

Сергій Шаховець — 6 квітня 2026, 16:37
Німецька Баварія та нідерландський ПСВ кваліфікувалися в основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27, приєднавшись до Барселони.

Про це повідомляє портал Football Meets Data.

ПСВ достроково став чемпіоном Нідерландів, забезпечивши собі 27-й титул за півтора місяці до завершення сезону Ередивізі. У 29-му турі "червоно-білі" перемогли Утрехт (4:3), гарантувавши місце в Лізі чемпіронів.

Баварія у 28-му турі Бундесліги з ефектним камбеком перемогла Фрайбург з рахунком 3:2. Підопічні Венсана Компані вже точно не опустяться нижче п'ятого місця в турнірній таблиці, яке гарантує путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Таким чином, Баварія та ПСВ приєдналися до Барселони, яка першою кваліфікувалася в основний етап ЛЧ-2026/27.

Нагадаємо, що в основному турнірі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів, а прямі путівки здобувають 26 команд.

