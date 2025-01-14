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Баварія розпочала переговори з Челсі щодо Нкунку

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 09:09
Баварія розпочала переговори з Челсі щодо Нкунку
Крістофер Нкунку
Флоріан Плеттенберг

Мюнхенська Баварія націлилась на підписання атакувального півзахисника Челсі Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Німецький клуб досяг усної угоди з футболістом та розпочав переговори з представниками "синіх".

"Червоні" хочуть саме придбати Нкунку, а не взяти в оренду. Окрім грошей, Баварія може запропонувати Челсі Матіаса Теля.

У сезоні 2024/25 француз зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Transfermarkt оцінює гравця у 50 млн євро.

Раніше повідомлялось про інтерес іспанського топклубу до Нкунку.

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