Баварія розпочала переговори з Челсі щодо Нкунку

Мюнхенська Баварія націлилась на підписання атакувального півзахисника Челсі Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Німецький клуб досяг усної угоди з футболістом та розпочав переговори з представниками "синіх".

🚨🔴 EXCL | FC Bayern want to sign Christopher #Nkunku immediately!



⚠️ Bayern have already reached a full verbal agreement with Nkunku on a top long-term contract. All terms are agreed. Nkunku wants to join Bayern right away.



Regardless of Mathys #Tel, Nkunku is Bayern’s top… pic.twitter.com/SDMZdl0RmR — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 13, 2025

"Червоні" хочуть саме придбати Нкунку, а не взяти в оренду. Окрім грошей, Баварія може запропонувати Челсі Матіаса Теля.

У сезоні 2024/25 француз зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Transfermarkt оцінює гравця у 50 млн євро.

Раніше повідомлялось про інтерес іспанського топклубу до Нкунку.