Баварія розпочала переговори з Челсі щодо Нкунку
Крістофер Нкунку
Флоріан Плеттенберг
Мюнхенська Баварія націлилась на підписання атакувального півзахисника Челсі Крістофера Нкунку.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Німецький клуб досяг усної угоди з футболістом та розпочав переговори з представниками "синіх".
"Червоні" хочуть саме придбати Нкунку, а не взяти в оренду. Окрім грошей, Баварія може запропонувати Челсі Матіаса Теля.
У сезоні 2024/25 француз зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.
Transfermarkt оцінює гравця у 50 млн євро.
Раніше повідомлялось про інтерес іспанського топклубу до Нкунку.