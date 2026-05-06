Баварія – ПСЖ. Коли та де дивитися матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 6 травня, мюнхенська Баварія зіграє матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом) на "Альянц Арені" у Мюнхені. Українські уболівальники зможуть переглянути важливу зустріч на телеканалі MEGOGO Футбол 1.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом другого протистояння господарів – 1,63, тоді як на звитягу гостей із Парижа дають коефіцієнт 4,20. Нічия в основний час – 5,33. На прохід Баварії у фінал ЛЧ дають кращий коефіцієнт – 1,85 проти 1,96 на вихід ПСЖ у вирішальний раунд.

Перша зустріч між цими європейськими грандами закінчилася перемогою парижан 5:4. Нагадаємо, що саме парижани є чинними чемпіонами Ліги чемпіонів.

Це була 18-та очна дуель. Наразі мінімальною перевагою у кількості перемог володіє Баварія – 9 проти 8-ми у ПСЖ. Жоден із поєдинків не зводиться до мирової.

Відзначимо, що перший фіналіст турніру визначився 5 травня. Ним став лондонський Арсенал, який вибив мадридський Атлетико (за двома іграми 2:1 на користь "канонірів").

