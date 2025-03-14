Баварія змінила своє рішення щодо Даєра

Англійський захисник Баварії Ерік Даєр може отримати від клубу новий контракт.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Керівництво клубу не виключає підписання нової угоди з оборонцем на тлі впевненої його гри в останніх матчах.

Сторони проведуть переговори щодо продовження контракту. Сам 31-річний гравець зацікавлений залишитись у команді на наступний сезон.

Захисник виступає за Баварію із січня 2024 року. Спочатку він грав на правах оренди, а у березні мюнхенці викупили контракт гравця, підписавши угоду до літа 2025 року.

У поточному сезоні на його рахунку 17 матчів та 1 асист.

Напередодні повідомлялося, що Даєр покине клуб після завершення поточного сезону.