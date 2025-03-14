Баварія змінила своє рішення щодо Даєра
Ерік Даєр
Баварія
Англійський захисник Баварії Ерік Даєр може отримати від клубу новий контракт.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Керівництво клубу не виключає підписання нової угоди з оборонцем на тлі впевненої його гри в останніх матчах.
Сторони проведуть переговори щодо продовження контракту. Сам 31-річний гравець зацікавлений залишитись у команді на наступний сезон.
Захисник виступає за Баварію із січня 2024 року. Спочатку він грав на правах оренди, а у березні мюнхенці викупили контракт гравця, підписавши угоду до літа 2025 року.
У поточному сезоні на його рахунку 17 матчів та 1 асист.
Напередодні повідомлялося, що Даєр покине клуб після завершення поточного сезону.