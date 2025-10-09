Українська правда
Ювентус може підписати захисника Баварії в січні

Олег Дідух — 9 жовтня 2025, 13:46
Ювентус може підписати захисника Баварії в січні
Рафаел Геррейро
Ювентус проявляє інтерес до флангового захисника мюнхенської Баварії Рафаела Геррейро.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Туринський клуб має кадрові проблеми на позиціях латералів, через що на флангах доводилося використовувати навіть П’єра Калюлю та Вестона Маккенні. Ці проблеми Ювентус хоче вирішити уже під час січневого трансферного вікна.

Головний тренер туринців Ігор Тудор вважає Геррейро ідеальним варіантом для своєї схеми з трьома захисниками. Контракт 31-річного португальця з Баварією діє до літа 2026 року, тому чемпіони Німеччини будуть готові відпустити гравця за скромну суму вже у січні.

У поточному сезоні на рахунку Геррейро 1 гол і 1 асист у 7 матчах за Баварію у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що наступного літа Ювентус вільним агентом може покинути Душан Влахович.

