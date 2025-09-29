Найкращий бомбардир Ювентуса готовий безплатно покинути команду
Getty Images
Нападник Ювентуса та збірної Сербії Душан Влахович готовий безплатно покинути туринський клуб наступного літа.
Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.
25-річний форвард, який наразі є найкращим бомбардиром команди, не буде продовжувати контракт, який завершиться наприкінці червня 2026-го.
Улітку цього року Ювентус намагався продати серба, проте він відмовився продовжувати кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.
Напередодні стало відомо, що Баварія розглядає Душана Влаховича як підміну Гаррі Кейну, а в майбутньому – як наступника німецького бомбардира.
Наразі трансферна вартість 25-річного серба оцінюється в 35 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 6 голи та 1 асист у 9 матчах у всіх турнірах.