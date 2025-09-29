Найкращий бомбардир Ювентуса готовий безплатно покинути команду

Нападник Ювентуса та збірної Сербії Душан Влахович готовий безплатно покинути туринський клуб наступного літа.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

25-річний форвард, який наразі є найкращим бомбардиром команди, не буде продовжувати контракт, який завершиться наприкінці червня 2026-го.

Улітку цього року Ювентус намагався продати серба, проте він відмовився продовжувати кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Напередодні стало відомо, що Баварія розглядає Душана Влаховича як підміну Гаррі Кейну, а в майбутньому – як наступника німецького бомбардира.

Наразі трансферна вартість 25-річного серба оцінюється в 35 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 6 голи та 1 асист у 9 матчах у всіх турнірах.