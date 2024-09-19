Баварія може придбати Луніна

Мюнхенська Баварія може купити воротаря Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, попри нову угоду гравця, Реал готовий продати Луніна. Українця розраховує підписати Баварія. Мюнхенці хочуть замінити легендарного Мануеля Ноєра, у якого влітку 2025 року завершується контракт.

Зазначається, що німецький клуб вже тривалий час стежить за 25-річним голкіпером.

У сезоні-2023/24 Лунін зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Напередодні українець увійшов до списку фіналістів на "Трофей Яшина", який вручають найкращому воротареві за підсумками року, а також потрапив у двадцятку найкращих воротарів світу за версією порталу Givemesport.