Баварія хоче позбутись одного зі своїх півзахисників

Мюнхенська Баварія хоче позбутись Леона Горцекі, не зважаючи на покращення якості гри півзахисником.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Клуб хотів продати хавбека ще влітку 2024 року, проте не знайшов покупця. Окрім того, розмову із Горецкою провів спортивний директор "червоних" Макс Еберль, який дав зрозуміти футболісту, що він не має майбутнього в Баварії.

🚨🔴 The decisive conversation between Max Eberl and Leon Goretzka’s new agency already took place in November, as revealed at the time.



Eberl made it clear that Goretzka has no future at Bayern and could leave as early as the winter - even on loan with an obligation to buy.… pic.twitter.com/EQ16szvleG — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 29, 2025

З моменту зустрічі Горецка зіграв п'ять матчів, в яких забив чотири голи та віддав один асист, проте думка мюнхенців щодо гравця не змінилась.

Зазначимо, що контракт Леона з Баварією розраховано до літа 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює виконавця у 22 мільйони євро.

Горецка виступає за Баварію з 2018 року. У складі "рекордмайстра" півзахисник виграв 14 трофеїв, зокрема став володарем золотого требла в сезоні-2019/20.

Раніше Баварія оголосила про підписання воротаря молодіжної збірної Німеччини.