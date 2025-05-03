Баварія та Сане близькі до підписання нового контракту
Лерой Сане
Instagram Лерой Сане
Баварія та півзахисник команди Лерой Сане близькі до підписання нового довгострокового контракту.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Наразі сторони займаються підготовкою документів, деталі якої перевіряють юристи гравця та клубу.
Очікується, що угода буде розрахована до літа 2028 року з можливістю продовження ще на сезону.
Нагадаємо, що 29-річний гравець приєднався до мюнхенців улітку 2020 року з Манчестер Сіті за 49 млн євро.
У нинішньому сезоні Лерой Сане взяв участь у 41 матчі Баварії в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 11 голів та чотири результативні передачі.
Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.