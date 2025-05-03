Баварія та Сане близькі до підписання нового контракту

Баварія та півзахисник команди Лерой Сане близькі до підписання нового довгострокового контракту.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Наразі сторони займаються підготовкою документів, деталі якої перевіряють юристи гравця та клубу.

🚨✍🏻 Leroy Sané and Bayern are now finalizing new deal with details just being checked by lawyers on both sides.



He’s expected to put pen to paper and stay at FC Bayern, as always planned. pic.twitter.com/dojdFad2AX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2025

Очікується, що угода буде розрахована до літа 2028 року з можливістю продовження ще на сезону.

Нагадаємо, що 29-річний гравець приєднався до мюнхенців улітку 2020 року з Манчестер Сіті за 49 млн євро.

У нинішньому сезоні Лерой Сане взяв участь у 41 матчі Баварії в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 11 голів та чотири результативні передачі.

Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.