На війні з Росією загинув український тренер з легкої атлетики

Відомий український тренер з легкої атлетики Андрій Бобровник загинув на війні з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Бобровник став на захист України в березні 2022 року. Він загинув під час бойових дій під Покровськом в Донецькій області ще у листопаді 2024 року. Проте факт його смерті був підтверджений лише зараз. Тренер буде похоронений у Києві.

Бобровник був випускником Національного університету фізичного виховання та спорту України і тренером з легкої атлетики. Його батько, Володимир Бобровник, є завідувачем кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту в тому ж університеті.

