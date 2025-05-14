Трабзонспор з Батаговим та Зубковим поступився Галатасараю у фіналі Кубку Туреччини

Галатасарай розгромив Трабзонспор у фіналі Кубку Туреччини.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Дублем у складі стамбульського колективу відзначився Віктор Осімхен, ще один гол в активі Бариша Їлмаза.

🦁 Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle Trabzonspor karşısında farkı ikiye çıkardı! #TSvGS pic.twitter.com/C0m15ybmQp — A Spor (@aspor) May 14, 2025

Для Галатасарая – це 19 Кубок в історії.

Український захисник Віталій Батагов розпочав гру у стартовому складі, проте через травму був замінений наприкінці першого тайму. Оборонець не зміг самостійно покинути поля – його винесли на ношах

Водночас Олександр Зубков відіграв повний матч, а Данило Сікан зустріч провів на лаві запасних.

Кубок Туреччини

Фінал, 14 травня

Трабзонспор – Галатасарай 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Їлмаз, 0:2 – 46 Осімхен, 0:3 – 63 Осімхен

Огляд матчу

Нагадаємо, напередодні гол Сікана врятував Трабзонспор від поразки в матчі чемпіонату Туреччини.