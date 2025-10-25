Бартулович: Металісту 1925 не зарахували абсолютно чистий гол

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович вважає, що арбітри помилилися, коли не зарахували його команді гол у матчі з черкаським ЛНЗ (0:1)

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Насамперед хочу привітати суперника з перемогою. А по-друге – мені дуже шкода моїх хлопців, які віддаються повністю. Другий матч поспіль ми забиваємо гол, але його не зараховують. І я не розумію чому. Немає жодних доказів, що це був не гол. Мені дуже шкода, бо хлопці багато працюють — і на тренуваннях, і в матчах. Дуже прикро програвати ось так. На мою думку, м’яч був забитий абсолютно чисто. Ми хотіли б побачити повтори, які б довели, чому його не зарахували, але ні камер, ні кутів, що могли б це показати – немає. Дуже неприємне рішення", – сказав він.

Тренер вважає, що його команду підвела реалізація у грі з ЛНЗ.

"Думаю, ми були кращою командою. Більше хотіли грати у футбол. ЛНЗ грали дуже прагматично. Вийшло багато боротьби, довгих передач. Ми чекали, що так і буде, але сьогодні не реалізували свої моменти. А суперники з першого удару забили гол. Ми добре завершили перший тайм, налаштовувались і на другий. Почали його краще, контролювали гру. Але потім цей прикрий пропущений м’яч... Помилилися, дозволили супернику скористатись цим моментом. Потім ми знайшли сили та забили гол, але його не зарахували", – сказав Бартулович.

Металіст 1925 наразі з 16 балами посідає шосту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Наступний матч команда зіграє 3 листопада проти Полісся.