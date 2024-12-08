Це збиває концентрацію і настрій: Бартулович – про перенесення матчу між Інгульцем та Зорею

Головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував перенесення недограного матчу 16 туру Української Прем'єр-ліги проти Інугульця, зазначивши, що перша повітряна тривога збила настрій його підопічних, які були серйозно налаштовані на гру.

Слова тренера наводить пресслужба луганського клубу.

"Матч з Інгульцем перенесено. На коли саме – буде відомо пізніше. Але це буде вже весною. Така ж ситуація була під час гри Кривбас – Шахтар. Тільки нам залишилося більше часу догравати.



Чи плюс це, враховуючи результат першого тайму? Про це ми дізнаємося вже весною. Перша тривога збила наш настрій, який був дуже серйозний. Команда вже виходила на поле… Практично дві години чекали. Це й концентрацію збиває. Перший тайм складався для нас дуже важко. Є багато над чим працювати, виправляти помилки. Додавати у всьому.



Перелаштувалися в перерві. Серйозно поговорили. Бачили, що команда розуміє ситуацію, знов налаштувалися, але друга тривога і матч не дограли в підсумку", – резюмував Бартулович.