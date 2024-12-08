Це збиває концентрацію і настрій: Бартулович – про перенесення матчу між Інгульцем та Зорею
Головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував перенесення недограного матчу 16 туру Української Прем'єр-ліги проти Інугульця, зазначивши, що перша повітряна тривога збила настрій його підопічних, які були серйозно налаштовані на гру.
Слова тренера наводить пресслужба луганського клубу.
"Матч з Інгульцем перенесено. На коли саме – буде відомо пізніше. Але це буде вже весною. Така ж ситуація була під час гри Кривбас – Шахтар. Тільки нам залишилося більше часу догравати.
Чи плюс це, враховуючи результат першого тайму? Про це ми дізнаємося вже весною. Перша тривога збила наш настрій, який був дуже серйозний. Команда вже виходила на поле… Практично дві години чекали. Це й концентрацію збиває. Перший тайм складався для нас дуже важко. Є багато над чим працювати, виправляти помилки. Додавати у всьому.
Перелаштувалися в перерві. Серйозно поговорили. Бачили, що команда розуміє ситуацію, знов налаштувалися, але друга тривога і матч не дограли в підсумку", – резюмував Бартулович.
Нагадаємо, зустріч 16-го туру Української Прем'єр-Ліги між командами Інгулець та Зоря була перервана повітряною тривогою у перерві після першого тайму.
Через її затяжну тривалість офіційними особами було прийнято рішення про припинення матчу. На 38-й хвилині Волохатий відкрив рахунок в матчі. Рахунок залишився 1:0 на користь Інгульця.
Матч буде дограно наступного року. Дата догравання буде визначена додатково.
Наразі Зоря йде 9-ю в турнірній таблиці, в активі луганського клубу 19 очок. Інгулець посідає 15-ту сходинку (12 очок).