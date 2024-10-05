Бартулович прокоментував поразку Зорі у матчі 9 туру УПЛ проти Вереса

Виконувач обов'язків головного тренера Зорі Младен Бартулович прокоментував поразку від рівненського Вереса (0:2) у 9-му турі Української Прем’єр-ліги.

Його слова передає Zoryafc.info.

"Дуже прикра для нас поразка. В нас було достатньо моментів, щоб вигравати цей матч. Прикрі помилки, за яки команду покарали. Були моменти забивати як в першому, так і в другому таймах. Підвела реалізація.

В першій половині ми грали дуже добре. Мали моменти забивати та закривати гру. Не можу сказати, що не було бажання чи хлопці не хотіли. Вони билися. Бувають такі поєдинки, коли не забиваєш свої моменти та програєш.

Ми дивилися ігри Вереса. Знали, що вони гарно та компактно діють в обороні та грають на контратаках. Вони нас нічим не вразили. Знали, що нас чекає", – сказав Бартулович.