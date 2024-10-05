Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бартулович прокоментував поразку Зорі у матчі 9 туру УПЛ проти Вереса

Андрій Яросименко — 5 жовтня, 16:52
Бартулович прокоментував поразку Зорі у матчі 9 туру УПЛ проти Вереса
ФК Зоря

Виконувач обов'язків головного тренера Зорі Младен Бартулович прокоментував поразку від рівненського Вереса (0:2) у 9-му турі Української Прем’єр-ліги.

Його слова передає Zoryafc.info.

"Дуже прикра для нас поразка. В нас було достатньо моментів, щоб вигравати цей матч. Прикрі помилки, за яки команду покарали. Були моменти забивати як в першому, так і в другому таймах. Підвела реалізація.

В першій половині ми грали дуже добре. Мали моменти забивати та закривати гру. Не можу сказати, що не було бажання чи хлопці не хотіли. Вони билися. Бувають такі поєдинки, коли не забиваєш свої моменти та програєш.

Ми дивилися ігри Вереса. Знали, що вони гарно та компактно діють в обороні та грають на контратаках. Вони нас нічим не вразили. Знали, що нас чекає", – сказав Бартулович.

Верес здобув другу перемогу у сезоні та з 9 балами посідає 11-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. Зоря залишилась на 7-й позиції з 12 очками в активі.

Напередодні пройшли дві гри 9 туру. Одеський Чорноморець вдома здолав Оболонь, а Карпати та Інгулець зіграли внічию.

Младен Бартулович Верес Зоря Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Младен Бартулович

Що зробить і кого залучить Пушич для гасіння пожежі в Шахтарі, і як це використає Динамо. Головні інтриги 9 туру УПЛ
Так склалася гра: Бартулович пояснив, чому Супряга отримав мало ігрового часу у матчі з Ворсклою
Бартулович: Думаю, що Довбик заб’є ще дуже багато м'ячів
Нас покарали за помилки: Бартулович – про поразку Зорі від Колоса
Бартулович: Динамо – це завжди Динамо, у них багато сильних виконавців

Останні новини