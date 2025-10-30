Українська правда
Бартулович: Максимально налаштувались на матч з Агробізнесом у Кубку України

Олександр Булава — 30 жовтня 2025, 20:41
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович оцінив перемогу над Агробізнесом (4:3) у межах 1/8 фіналу Кубку України.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Ми налаштовувалися на цей матч максимально. Було завдання на перший тайм – вийти, віддати максимум сил, зробити рахунок як можна більшим на нашу користь. Як показав другий тайм, не можна в жодному разі розслаблятися проти такої команди, як Агробізнес чи будь-якої команди.

Що сталось у другому таймі? Мабуть, трошки розслабилися, трошки заміни призвели до втрати балансу. Не було організації, яку ми мали в першому таймі.

Найголовніше, що ми виконали завдання, яке перед нами стояло — пройти далі в Кубку України. Але також і багато інформації отримали щодо гравців, які отримують менше ігрової практики", – сказав Бартулович.

Нагадаємо, за підсумками матчів 1/8 фіналу визначились чвертьфіналісти Кубку України.

Чвертьфінальні пари будуть визначені згодом шляхом жеребкування. Протистояння 1/4 фіналу відбуватимуться в такому ж форматі, що і попередні стадії: один матч, у разі нічиєї в основний час – одразу серія пенальті, овертайми не передбачені.

