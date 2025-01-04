Шахтар вирішив розірвати орендну угоду з хорватським півзахисником

Хорватський півзахисник Бартол Франьїч покине донецький Шахтар в зимове трансферне вікно.

Про це повідомила пресслужба німецького Вольфсбурга, якому належать права на хавбека.

Там повідомили, що "гірники" розірвали оренду і Бартолу одразу знайшли нову команду.

Другу частину сезона хорват проведе в оренді в рідному Динамо Загреб, з якого і перейшов до Вольфсбурга кілька років тому.

Bartol Franjić prošao je kompletnu Dinamovu školu, a u prvoj je momčadi plavih upisao 82 službena nastupa uz jedan postignuti pogodak, i to baš onaj ključan za pobjedu protiv Legije u Varšavi. Osim toga, sudjelovao je u nezaboravnoj pobjedi protiv Tottenhama s 3:0 za ulazak u… pic.twitter.com/mjJiklsTTL — GNK Dinamo (@gnkdinamo) January 4, 2025

У поточному сезоні Франьїч провів вісім матчів за Шахтар, у яких зміг відзначитися одним голом.

Раніше повідомлялося, що Шахтар оголосив про повернення центрального нападника Кевіна Келсі, який на правах оренди грав за Цинциннаті в МЛС.