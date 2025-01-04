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Шахтар вирішив розірвати орендну угоду з хорватським півзахисником

Олексій Мурзак — 4 січня 2025, 22:29
Шахтар вирішив розірвати орендну угоду з хорватським півзахисником
Бартол Франьїч
ФК Шахтар

Хорватський півзахисник Бартол Франьїч покине донецький Шахтар в зимове трансферне вікно.

Про це повідомила пресслужба німецького Вольфсбурга, якому належать права на хавбека.

Там повідомили, що "гірники" розірвали оренду і Бартолу одразу знайшли нову команду.

Другу частину сезона хорват проведе в оренді в рідному Динамо Загреб, з якого і перейшов до Вольфсбурга кілька років тому.

У поточному сезоні Франьїч провів вісім матчів за Шахтар, у яких зміг відзначитися одним голом.

Раніше повідомлялося, що Шахтар оголосив про повернення центрального нападника Кевіна Келсі, який на правах оренди грав за Цинциннаті в МЛС.

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