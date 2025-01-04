Шахтар повернув з оренди свого венесуельського нападника, який грав у МЛС

Шахтар оголосив про повернення центрального нападника Кевіна Келсі, який на правах оренди грав за Цинциннаті в МЛС.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Американський клуб, попри нещодавню інформацію, вирішив не використовувати опцію викупу футболіста за 6,7 млн євро.

Чинна орендна угода Келсі з Цинциннаті була розрахована до 31 грудня 2024 року. Його контракт із Шахтарем діє до кінця 2027 року.

Таким чином, Кевін був присутній на першій зустрічі гравців Шахтаря у 2025-му. "Гірники" придбали його в Бостон Рівер за 1 млн євро.

Цього року Кевін зіграв 29 матчів за американську команду, у яких забив 6 голів.