Шахтар повернув з оренди свого венесуельського нападника, який грав у МЛС
Кевін Келсі
ФК Шахтар
Шахтар оголосив про повернення центрального нападника Кевіна Келсі, який на правах оренди грав за Цинциннаті в МЛС.
Про це повідомила пресслужба "гірників".
Американський клуб, попри нещодавню інформацію, вирішив не використовувати опцію викупу футболіста за 6,7 млн євро.
Чинна орендна угода Келсі з Цинциннаті була розрахована до 31 грудня 2024 року. Його контракт із Шахтарем діє до кінця 2027 року.
Таким чином, Кевін був присутній на першій зустрічі гравців Шахтаря у 2025-му. "Гірники" придбали його в Бостон Рівер за 1 млн євро.
Цього року Кевін зіграв 29 матчів за американську команду, у яких забив 6 голів.