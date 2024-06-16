Вербрюгген — наймолодший воротар на Євро за останні 60 років

Голкіпер Брайтона та збірної Нідерландів Барт Вербрюгген став наймолодшим воротарем, який вийшов у стартовому складі на Євро за останні 60 років.

Про це повідомляє Opta.

Гравець у віці 21 року та 303 днів розпочав поєдинок проти Польщі на Євро-2024.

21 – Aged 21 years and 303 days, @OnsOranje's Bart Verbruggen is the third-youngest goalkeeper to ever play at the European Championship and the youngest since Iribar for Spain in 1964. Entrusted. #EURO2024 pic.twitter.com/1GOa3T9PWd — OptaJohan (@OptaJohan) June 16, 2024

Абсолютний рекорд належить іспанцю Хосе Анхелю Ірібару, який був на 195 днів молодше на момент виходу у старті на Євро-1964.

Нагадаємо, Нідерланди та Польща потрапили у групу D разом із Францією та Австрією.