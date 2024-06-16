Вербрюгген — наймолодший воротар на Євро за останні 60 років
Голкіпер Брайтона та збірної Нідерландів Барт Вербрюгген став наймолодшим воротарем, який вийшов у стартовому складі на Євро за останні 60 років.
Про це повідомляє Opta.
Гравець у віці 21 року та 303 днів розпочав поєдинок проти Польщі на Євро-2024.
Абсолютний рекорд належить іспанцю Хосе Анхелю Ірібару, який був на 195 днів молодше на момент виходу у старті на Євро-1964.
Нагадаємо, Нідерланди та Польща потрапили у групу D разом із Францією та Австрією.