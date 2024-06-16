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Вербрюгген — наймолодший воротар на Євро за останні 60 років

Владислав Уткін — 16 червня, 16:47
Вербрюгген — наймолодший воротар на Євро за останні 60 років

Голкіпер Брайтона та збірної Нідерландів Барт Вербрюгген став наймолодшим воротарем, який вийшов у стартовому складі на Євро за останні 60 років.

Про це повідомляє Opta.

Гравець у віці 21 року та 303 днів розпочав поєдинок проти Польщі на Євро-2024.

Абсолютний рекорд належить іспанцю Хосе Анхелю Ірібару, який був на 195 днів молодше на момент виходу у старті на Євро-1964.

Нагадаємо, Нідерланди та Польща потрапили у групу D разом із Францією та Австрією.

Збірна Нідерландів з футболу Євро-2024 з футболу Барт Вербрюгген

Барт Вербрюгген

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