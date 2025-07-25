У Барселоні буде новий капітан: названо претендентів

Німецький воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген незабаром позбудеться капітанської пов’язки.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Це рішення спільно прийняли головний тренер Хансі Флік, спортивний директор Деку та президент клубу Жоан Лапорта. Причина – небажання німецького воротаря залишати клуб, а також – самовільна заява тер Штегена про необхідність операції.

Зрештою, стосунки досвідченого голкіпера та босів Барселони і до цього були не найкращими. З огляду на перераховані вище обставини, у клубі вирішили замінити капітана.

Серед кандидатів на капітанську пов’язку називають Рональда Араухо, Френкі де Йонга, Педрі та Рафінью, Іньїго Мартінеса, Роберта Левандовського, Феррана Торреса та Ламіна Ямаля.

Раніше Барселона оголосила про трансфер Рашфорда.