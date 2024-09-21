Барселона хоче зберегти ключового гравця

Барселона планує продовжити контракт із півзахисником Педрі.

Про це повідомляє Football-Espana.

Спортивний директор клубу Деку зустрівся з агентами гравця, де сторони обговорювалися деталі майбутньої угоди. Наступного тижня відбудеться ще одна зустріч, на якій очікується узгодження ключових деталей угоди.

Педрі перейшов у Барселону влітку 2020 року з Лас-Пальмаса за 4,5 мільйони євро. Цього сезону в його активі 2 голи в 5 матчах. Його чинна угода розрахована до 2026 року.

Нагадаємо, каталонці з поразки стартували в основному етапі Ліги чемпіонів. На виїзді іспанський клуб поступився Монако.