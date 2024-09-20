Барселона з дебютним голом Ямаля в Лізі чемпіонів поступилася Монако: огляд матчу

Барселона на виїзді поступилась Монако у межах першого раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Голом за іспанців відзначився 17-річний Ламін Ямаль, який став 13-м гравцем до 19 років, який забивав у Лізі чемпіонів за Барселону.

Також це стала перша поразка каталонців за керівництва Ганса Дітера-Фліка. До цього в їх активі було 5 перемог.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів УЄФА-2024/2025

1 тур, 19 вересня

Монако – Барселона 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Акліуш, 1:1 - 28 Ямаль, 2:1 - 71 Іленікена

Вилучення: Гарсія 11'

Зазначимо, що основний раунд ЛЧ тепер відбуватиметься за нового формату. Усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими.

Напередодні донецький Шахтар зіграв внічию з Болоньєю, а Жирона Віктора Циганкова втратили очки на останніх хвилинах матчу.