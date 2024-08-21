Зірковий півзахисник, який досі шукає новий клуб, відхилив солідну пропозицію з Саудівської Аравії
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Французький півзахисник Адріен Рабйо відмовився від дуже вигідної пропозиції з Саудівської Аравії.
Про це повідомив Ніколо Скіра.
За інформацією інсайдера, 29-річний хавбек прагне грати в Англійській Прем’єр-лізі. Місяць тому Скіра вже повідомляв, що в послугах Рабйо зацікавлені два клуби АПЛ.
Зазначимо, що Адрієн перебуває без клубу відтоді, як 30 червня завершився його контракт з Ювентусом. Минулого сезону він провів за "стару синьйору" 35 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.
До 5-річного періоду в Ювентусі Рабйо виступав тільки на Батьківщині — за ПСЖ та Тулузу.