Барселона запропонує новий контракт Левандовському

Барселона планує зберегти польського форварда Роберта Левандовського на наступний сезон.

Про це повідомляє Sport.es.

Каталонці запропонують 37-річному нападнику продовжити контракт на рік зі значним зниженням зарплати - майже на 50%.

Ключовим моментом у визначенні майбутнього футболіста стане його майбутня зустріч із головним тренером Гансом-Дітером Фліком. Оскільки Роберт цінує перш за все спортивний аспект.

"Синьо-гранатові" чекатимуть відповіді від Левандовського до кінця квітня або початку травня, щоб у всіх сторін був час відреагувати.

Нагадаємо, що польський форвард виступає за каталонців з літа 2022 року. За цей час здобув шість трофеїв. У поточному сезоні в його активі 37 матчів, в яких він забив 16 голів і віддав 3 асисти. Його контракт завершується у червні. Transfermarkt оціню нападника у 8 млн євро.

Напередодні Роберт встановив бомбардирський рекорд Ліги чемпіонів.