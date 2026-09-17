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Барселона втратила основного воротаря через травму

Олег Дідух — 17 вересня 2026, 18:29
Барселона втратила основного воротаря через травму
Жоан Гарсія
Getty Images

Голкіпер Барселони Жоан Гарсія отримав травму під час матчу 6 туру Ла Ліги проти Расінга (перемога 7:2).

Про це повідомляє As.

Гарсія був замінений у перерві через біль у коліні, замість нього на поле вийшов Войцех Щенсний. Медичний огляд проведений 17 вересня, виявився пошкодження меніска. За прогнозами лікарів, відновлення 25-річного воротаря займе близько трьох тижнів.

Оскільки попереду тритижнева пауза на матчі національних збірних, Гарсія обмежиться пропуском лише одного матчу Барселони. Йдеться про поєдинок 7 туру Ла Ліги проти Севільї, який відбудеться у суботу, 19 вересня (початок – о 22:00 за київським часом).

Раніше повідомлялося про те, що Барселона веде переговори щодо нового контракту з Рафіньєю.

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