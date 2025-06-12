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Монако "полює" на гравця Барселони: переговори продовжуються

Андрій Мошкун — 12 червня 2025, 23:31
Монако полює на гравця Барселони: переговори продовжуються
Ансу Фаті
instagram.com/ansufati

Французький клуб зробив пропозицію щодо переходу Ансу Фаті, втім – наразі Барселона не погодилася відпустити свого футболіста.

Про це пише Marca.

Раніше повідомлялося, що Фаті перейде в Монако на правах оренди з правом викупу. Втім, за інформацією іспанського видання, Барселона відхилила першу пропозицію "монегасків".

У минулому сезоні Фаті не мав стабільного місця в складі чемпіонів Іспанії: він з'явився на полі в 11 матчах колективу Ганса-Дітера Фліка у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює його варість в 5 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що колумбійський нападник Ліверпуля Луїс Діас може перейти в Барселону.

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