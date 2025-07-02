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Вклалися у межі правил: Барселона зможе вільно здійснювати трансфери цього літа

Олексій Погорелов — 2 липня 2025, 19:23
Вклалися у межі правил: Барселона зможе вільно здійснювати трансфери цього літа
Войцех Щенсний
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Барселона отримала дозвіл від керівництва Ла Ліги на придбання та реєстрацію футболістів під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.

Президент вищого іспанського дивізіону Хав'єр Тебас розповів президенту "синьо-гранатових" Жоану Лапорті, що клуб уклався у фінансове правило "1:1". Завдяки цьому каталонці зможуть вільно оформлювати трансфери та реєструвати гравців та нові контракти на наступний сезон.

Правило "1:1" означає, що клуб не може витрачати більше грошей, ніж він заробив. Саме це було проблемою Барселони у минулому, коли вона довго не могла реєструвати новачків.

У рішенні цієї проблеми допомогла в тому числі оренда Ансу Фаті, який увесь наступний сезон проведе в чемпіонаті Франції.

Нагадаємо, що іспанський клуб хоче прийняти фінал чемпіонату світу 2030 року на оновленому "Камп Ноу".

Раніше стало відомо, що каталонці наближаються до завершення виплат заборгованостей перед колишніми гравцями за 2020 рік.

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