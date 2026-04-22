Барселона – Сельта: прогноз букмекерів на матч іспанської Ла Ліги

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 33 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Барселона вдома прийматиме Сельту.

На думку ліцензованого букмекера betking, великим фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,30. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 8,50, на нічию – 6,50.

Поєдинок відбудеться 22 квітня на "Камп Ноу". Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 9 листопада 2025 року. Той матч завершився перемогою каталонців з рахунком 4:2, де хеттриком відзначився Роберт Левандовський.

Зазначимо, що наразі господарі посідають першу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а гості – шосту. Вони мають у своєму активі 79 та 44 очка відповідно.

