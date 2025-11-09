Українська правда
Реал не зміг переграти Райо Вальєкано, Атлетик мінімально здолав Ов'єдо у 12 турі Ла Ліги

Володимир Максименко — 9 листопада 2025, 19:11
У неділю, 9 листопада, відбулась низка матчів у межах 12 туру чемпіонату Іспанії.

Атлетик Більбао завдяки голу Ніко Вільямса мінімально переграв Ов'єдо, а мадридський Реал втратив очки з Райо Вальєкано – 0:0. Попри це, "вершкові" залишаються лідером чемпіонату через комфортний відрив від Барселони за очками.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
12 тур, 9 листопада

Атлетик – Ов'єдо 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Н.Вільямс, 25

Реал – Райо Вальєкано 0:0 

В інших матчах ігрового дня Мальорка зіграє з Хетафе, а Барселона в гостях протистоятиме Сельті.

Напередодні гол Циганкова приніс Жироні перемогу над Алавесом, а Атлетико Мадрид здолав Леванте.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ов'єдо Райо Вальєкано Реал Мадрид Атлетик Більбао

