Ямал ризикує більше не зіграти у листопаді через травму

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про ступінь пошкодження, через яке Ламін Ямал не зіграв проти Реал Сосьєдад (0:1).

Вінгер пропустив минулу гру іспанської Ла Ліги через забій, який він отримав ще у матчі Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди (5:2).

Згідно з джерелом, у 17-річного гравця діагностували синдесмоз правого гомілковостопного суглобу 1-го ступеня. Очікується, що він буде поза грою від двох до трьох тижнів.

Таким чином він не зможе допомогти збірній Іспанії під час міжнародної паузи на Лігу націй, де "фурія роха" зустрінеться з Данією (15 листопада) та Швейцарією (18 листопада).

У нинішньому сезоні Ламін Ямал взяв участь у 16 матчах Барселони в усіх турнірах, де він записав на свій рахунок 6 голів та 8 результативних передач.