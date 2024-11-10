Жирона здолала Хетафе, Реал Сосьєдад переграв Барселону в 13 турі Ла Ліги

Сьогодні, 10 листопада, в межах 13 туру іспанської Ла Ліги відбулося 4 поєдинки.

Мадридський Атлетико на виїзді обіграв Мальорку, а Жирона Віктора Циганкова здоблуа мінімальну перемогу над Хетафе. Український вінгер пропускав гру через пошкодження.

Барселоні завжди давалися складно матчі на "Аноеті". Реал Сосьєдад і цього разу зумів засмутити "синьо-гранатових". Єдиний гол у матчі стався ще на 33-й хвилині – відзначився Шералдо Беккер.

Зазначимо, що Барселона відкрила рахунок на 13-й хвилині, але після VAR арбітр скасував гол Левандовського.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

10 листопада, 13 тур

Бетіс – Сельта 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Родрігес, 1:1 - 40 Роке, 1:2 - 82 Дувікас 2:2 - 90+5 Бартра

Мальорка – Атлетико Мадрид 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 61 Альварес

Хетафе – Жирона 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 42 Еррера

Вальядолід – Атлетик 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 79 Моро, 1:1 - 90+4 Гурусета

Реал Сосьєдад – Барселона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 33 Беккер

Нагадаємо, вчора, 9 листопада, Реал вдома розгромив Осасуну. Андрій Лунін відзначився результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров довикликав капітана Динамо у збірну України через травму Віктора Циганкова.