Жирона здолала Хетафе, Реал Сосьєдад переграв Барселону в 13 турі Ла Ліги
Сьогодні, 10 листопада, в межах 13 туру іспанської Ла Ліги відбулося 4 поєдинки.
Мадридський Атлетико на виїзді обіграв Мальорку, а Жирона Віктора Циганкова здоблуа мінімальну перемогу над Хетафе. Український вінгер пропускав гру через пошкодження.
Барселоні завжди давалися складно матчі на "Аноеті". Реал Сосьєдад і цього разу зумів засмутити "синьо-гранатових". Єдиний гол у матчі стався ще на 33-й хвилині – відзначився Шералдо Беккер.
Зазначимо, що Барселона відкрила рахунок на 13-й хвилині, але після VAR арбітр скасував гол Левандовського.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
10 листопада, 13 тур
Бетіс – Сельта 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Родрігес, 1:1 - 40 Роке, 1:2 - 82 Дувікас 2:2 - 90+5 Бартра
Мальорка – Атлетико Мадрид 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 61 Альварес
Хетафе – Жирона 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 42 Еррера
Вальядолід – Атлетик 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 79 Моро, 1:1 - 90+4 Гурусета
Реал Сосьєдад – Барселона 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 33 Беккер
Нагадаємо, вчора, 9 листопада, Реал вдома розгромив Осасуну. Андрій Лунін відзначився результативною передачею.
Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров довикликав капітана Динамо у збірну України через травму Віктора Циганкова.