Барселона готова продовжити контракт з лідером атаки

Каталонська Барселона готується до продовження контракту з одним зі своїх лідерів, бразильцем Рафіньєю.

Про це повідомляє Barca Buzz.

За інформацією джерела, каталонці задоволені грою вінгера, який після приходу Ганса-Дітера Фліка почав демонструвати чудові результати. Тому клуб готовий запропонувати йому нову угоду.

27-річний бразилець виступає за "блаугранас" з літа 2022 року, коли перейшов з Лідса. У поточному розіграші на його рахунку 14 матчів, у яких він забив 10 голів та віддав 7 асистів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 60 млн євро.

Нагадаємо, напередодні Рафінья потрапив у список претендентів на "Золотий м’яч" 2025 року за версією порталу Goal.com.