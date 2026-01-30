Рафінья заявив про несправедливість результатів "Золотого м’яча": Я заслужив його

Лідер каталонської Барселони Рафінья заявив, що саме він мав стати володарем "Золотого м'яча" за результатами сезону 2024/25, попри підсумкове п'яте місце у голосуванні.

Слова Рафіньї цитує Sofascore News.

"На мій погляд, індивідуальна нагорода не може ґрунтуватися лише на результатах одного змагання. Тому я вважаю, що заслужив її за те, що зробив протягом сезону, за завойовані титули, за досягнуті показники і за весь свій внесок на полі", – наголосив футболіст.

У сезоні 2024/25 Рафінья записав на свій рахунок 34 голи та 26 асистів у складі Барселони. Попри ці показники бразилець посів лише п'яту сходинку в опитуванні.

Нагадаємо, що у поточному сезоні вінгер Барселони був визнаний найкращим гравцем фіналу Суперкубку Іспанії проти Реала (3:2).