Валенсія – Барселона. Де та коли дивитися матч 38 туру Ла Ліги

У суботу, 23 травня, на стадіоні "Месталья" відбудеться матч 38-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Валенсія прийматиме Барселону.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є каталонці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,90. Нічия – 4,20. Виграш господарів – 3,60.

Поєдинок першого кола між суперниками відбувся 14 вересня 2025 року. Тоді Барселона розгромила Валенсію з рахунком 6:0.

Зазначимо, що каталонці достроково стали чемпіонами, натомість "кажани" посідають дев'яту сходинку та ще зберігають шанси на зону єврокубків.

