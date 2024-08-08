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Барселона працює над трансфером Вільямса

Олександр Булава — 8 серпня, 19:57
Барселона працює над трансфером Вільямса

Барселона продовжує працювати над переходом атакувального півзахисника Атлетика Ніко Вільямса.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, реалізація цього задуму виглядає малоймовірною через перехід Дані Ольмо. Проте на даному етапі трансфер Вільямса до Барселони не виключений повністю.

Вільямс вдало провів минулий сезон в Атлетику, відзначившись 8 голами та 16 асистами у 37 матчах. На Євро-2024 він був утворив вибуховий дебют з 17-річним Ламіном Ямалем. Саме з передачі юного вінгера Барселони Ніко відкрив рахунок у фіналі Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що у переході гравця зацікавлений ПСЖ.

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