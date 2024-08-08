Барселона працює над трансфером Вільямса

Барселона продовжує працювати над переходом атакувального півзахисника Атлетика Ніко Вільямса.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, реалізація цього задуму виглядає малоймовірною через перехід Дані Ольмо. Проте на даному етапі трансфер Вільямса до Барселони не виключений повністю.

Вільямс вдало провів минулий сезон в Атлетику, відзначившись 8 голами та 16 асистами у 37 матчах. На Євро-2024 він був утворив вибуховий дебют з 17-річним Ламіном Ямалем. Саме з передачі юного вінгера Барселони Ніко відкрив рахунок у фіналі Євро-2024.

🔵🔴 Understand that FC Barcelona still considering a transfer of Nico #Williams and remain engaged with the topic.



However, the realization of this transfer is currently very unlikely, partly due to the transfer of Dani #Olmo.



But: Williams to Barcelona is not 100 %

off at… pic.twitter.com/Nkpp7ITccH — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 8, 2024

Раніше повідомлялося, що у переході гравця зацікавлений ПСЖ.