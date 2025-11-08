Відомо, коли Барселона повернеться на Камп Ноу

Барселона готується повернутися на легендарний "Камп Ноу", який останні два роки перебував на реконструкції.

Про це повідомляє Sport.es.

Перший офіційний матч після оновлення арени відбудеться 22 листопада 2025 року – у 13-му турі Ла Ліги проти Атлетіка.

У п'ятницю, 7 листопада, каталонський клуб провів відкрите тренування на "Камп Ноу" – це стала перша подія на стадіоні після початку масштабних ремонтних робіт. На захід запросили вболівальників, які змогли оцінити зміни та атмосферу на головній арені Барселони.

Реконструкція "Камп Ноу" розпочалася у 2023 році в межах проєкту Espai Barça. Стадіон отримав нові трибуни, сучасний дах, поліпшену акустику та новітні технології безпеки. Оновлена арена зможе приймати понад 100 тисяч глядачів.

Повернення на "Камп Ноу" стане для Барселони важливим моментом сезону, адже команда нарешті знову зіграє перед своїми вболівальниками на домашньому стадіоні, який став символом клубу.

