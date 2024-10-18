Барселона ледь не стала жертвою шахрайства в 2022 році

Барселона ледь не стала жертвою шахрайства влітку 2022 року, коли оформляла трансфер Роберта Левандовського.

Про це повідомляє As.

Влітку 2022 року на електронну пошту керівництва Барселони надійшов лист від шахрая, який представився агентом Левандовского, Піні Захаві. Він попросив оплатити частину комісії за трансфер форварда на рахунок одного з кіпрських банків. Вся інформація для оплати була надана в електронному листі.

Барселона надіслала вказану суму, проте банк одержувача заблокував переказ. Операцію охарактеризували як високоризикову, оскільки рахунок отримувача було відкрито менш ніж за місяць до цього, і на ньому не було жодної транзакції. Власники рахунку не мали чинного документа, який підтверджує оплату.

Шахрай, який представлявся менеджером Захаві, неодноразово звертався до банку з вимогою розблокувати рахунок, але марно. Злочинець погрожував поскаржитися на Барселону в УЄФА і домогтися трансферного бану каталонців, проте в жовтні 2022 року його рахунок було закрито.

Раніше повідомлялося про те, що Барселона знайшла заміну Левандовському в Ліллі.