Повага понад усе: Реал привітав Барселону з ювілеєм

Реал привітав Барселону зі 125-ю річницею з дня заснування клубу.

"Королівський клуб" звернувся до свого одвічного суперника в X (Twitter).

"Вітаємо вас із 125-річчям, Барселона. Для Реала велика честь змагатися з таким великим суперником, як ви, протягом усієї нашої історії", – йдеться у публікації Реала.

Muchas felicidades en vuestro 125 aniversario, @FCBarcelona. Es un honor para el Real Madrid competir con un gran rival como vosotros a lo largo de nuestra historia. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 29, 2024

Реал та Барселона провели між собою 258 очних матчів. Невелика перевага на боці "галактікос", які здобули 106 перемог, тоді як Барса виграла 101 поєдинок. 51 раз Ель Класіко завершувалося внічию.

Останнє на даний момент протистояння двох найтитулованіших іспанських клубів відбулося не так давно. Місяць тому Барселона принизила Реал, розгромивши "вершкових" на Сантьяго Бернабеу.