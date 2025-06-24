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Заміна Левандовському: Барселона приглядається до аргентинського форварда

Андрій Мошкун — 24 червня 2025, 14:41
Заміна Левандовському: Барселона приглядається до аргентинського форварда
Хуліан Альварес
Getty Images

Каталонська Барселона розпочала пошуки потенційної заміни для Роберта Левандовського.

Про це пише Marca.

Контракт польського нападника із Барселоною закінчується влітку наступного року. Ймовірно, поляк завершить свої виступи за каталонський клуб.

Серед кандидатів на заміну Левандовському називають нападника Атлетико Мадрид Хуліана Альвареса.

У цьому сезоні 25-річний Альварес провів 57 матчів у різних турнірах, забив 29 голів і віддав 8 результативних передач. Трансфермаркет оцінює його у 100 мільйонів євро.

Раніше президент мадридського Атлетико Енріке Серезо категорично спростував інформацію про можливий перехід нападника Хуліана Альвареса в інший клуб цього літа.

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