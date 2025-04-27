Барселона готова замінити Левандовського лідером Атлетико
Роберт Левандовський
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Каталонська Барселона продовжує пошуки заміни для Роберта Левандовського, якому влітку цього року виповниться 37 років та звернула уваг на Хуліана Альвареса.
Про це повідомляє Marca.
"Блаугранас" у захваті від адаптації форварда в чемпіонаті Іспанії та готові запропонувати йому контракт. Боси клубу бачать в Альваресі ключову фігуру майбутнього проєкту.
Нагадаємо, Альварес лише влітку 2024 року приєднався до Атлетико і за цей час забив 27 м'ячів та віддав п'ять асистів у 50 матчах за "матрацників".
Раніше Хуліан потрапив до десятки головних претендентів на Золотий м'яч-2025 за версією авторитетного порталу.