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Барселона готова замінити Левандовського лідером Атлетико

Володимир Максименко — 27 квітня 2025, 10:35
Барселона готова замінити Левандовського лідером Атлетико
Роберт Левандовський
Getty Images

Каталонська Барселона продовжує пошуки заміни для Роберта Левандовського, якому влітку цього року виповниться 37 років та звернула уваг на Хуліана Альвареса.

Про це повідомляє Marca.

"Блаугранас" у захваті від адаптації форварда в чемпіонаті Іспанії та готові запропонувати йому контракт. Боси клубу бачать в Альваресі ключову фігуру майбутнього проєкту.

Нагадаємо, Альварес лише влітку 2024 року приєднався до Атлетико і за цей час забив 27 м'ячів та віддав п'ять асистів у 50 матчах за "матрацників".

Раніше Хуліан потрапив до десятки головних претендентів на Золотий м'яч-2025 за версією авторитетного порталу.

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