Флік може використати 19-річного таланта Ла-Масії замість травмованого Педрі

19-річний півзахисник Барселони Б Томмі Маркес може дебютувати за основний склад каталонців найближчим часом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сьогодні, 30 жовтня, Маркес у свій день народження тренувався з першою командою. Головний тренер команди Гансі Флік тестує гравця, щоб замінити Педрі, який вибув через травму і може пропустити до 5 тижнів.

Наступну гру Барса проведе в неділю, 2 листопада. У гості до каталонців приїде Ельче.

Зазначається, що клуби Англійської Прем'єр-ліги кілька місяців слідкують за талантом Ла-Масії, однак Барселона довіряє Маркесу.

У нинішньому сезоні півзахисник провів за Барселону Б уже 8 матчів у 4-й за силою лізі Іспанії.

Томмі Маркес народився у Барселоні 30 жовтня 2006 року. Свою кар'єру гравець розпочинав у Спортивному Клубі Європа, з якого потім потрапив до академії "блаугранас".