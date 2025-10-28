Барселона лідирує в боротьбі за Грінвуда

Іспанський гранд Барселона веде перемовини щодо підписання 24-річного англійського вінгера Мейсона Грінвуда, який наразі виступає за французький Марсель.

Про це повідомляє видання Teamtalk.

Окрім Барселони, інтерес до футболіста проявляють два лондонські клуби Прем’єр-ліги – Тоттенгем та Вест Гем.Варто зазначити, що Грінвуд вже має досвід виступів у топ-клубах Європи: раніше він грав за Манчестер Юнайтед, а також за Кардіфф Сіті на правах оренди.

У поточному сезоні Мейсон провів 12 матчів, забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі, демонструючи високу ефективність на полі.

Раніше Роберт Левандовський повернувся до тренувань у Барселоні.