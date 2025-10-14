Барселона і Ед Ширан презентували спільну форму для Ель Класико

Барселона офіційно представила нову форму, створену у колаборації з британським співаком Едом Шираном. Саме в ній команда Хаві зіграє проти Реала 26 жовтня в головному матчі сезону – Ель Класіко.

На перший погляд, футболка зберігає класичні кольори "блаугранас", але головний акцент – логотип нового альбому Ширана Play, який розташувався в центрі.

Окрім основної форми, представили й лімітовану колекцію одягу – світшоти та футболки у стилі платівки.

У промовідео зірку супроводжують Ламін Ямаль, Роберт Левандовський, Айтана Бонматі, Маркус Решфорд та Жюль Кунде. Футболісти демонструють трюки з м’ячем під гітару Еда Ширана, створюючи унікальне поєднання музики та спорту.

Раніше повідомлялося, що один із ключових гравців каталонського клубу може не зіграти в найближчому Ель Класико проти мадридського Реала.