Барселона хоче провести товариський матч у Перу

Каталонська Барселона планує завершити 2025 рік товариським матчем у Перу.

Про це повідомляє видання Goal.

Неназваний місцевий клуб запропонував каталонцям близько 7-8 мільйонів євро за участь у товариській грі – Жоан Лапорта має намір прийняти пропозицію.

Перуанці ставлять за мету таким чином популяризувати футбол у країні, а Барселона – заробити грошей, яких вони потребують вже не перший рік.

Очікується, що ймовірна товариська гра відбудеться під завершення календарного року після матчу проти Вільярреала – його заплановано на 21 грудня.

