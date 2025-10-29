Українська правда
Барселона хоче провести товариський матч у Перу

Володимир Максименко — 29 жовтня 2025, 12:57
Каталонська Барселона планує завершити 2025 рік товариським матчем у Перу.

Про це повідомляє видання Goal.

Неназваний місцевий клуб запропонував каталонцям близько 7-8 мільйонів євро за участь у товариській грі – Жоан Лапорта має намір прийняти пропозицію.

Перуанці ставлять за мету таким чином популяризувати футбол у країні, а Барселона – заробити грошей, яких вони потребують вже не перший рік.

Очікується, що ймовірна товариська гра відбудеться під завершення календарного року після матчу проти Вільярреала – його заплановано на 21 грудня.

Раніше повідомлялось, що "блаугранас" зацікавлені у трансфері Грінвуда.

Барселона

