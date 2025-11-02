Українська правда
Барселона націлилась на Холанда: можливий обмін із Манчестер Сіті

Володимир Варуха — 2 листопада 2025, 20:32
Ерлінг Холанд

Барселона розглядає варіант підписання нападника Манчестер Сіті Ерлінга Холанда.

Про це повідомляє El Nacional.

За даними джерела, каталонці готові включити до угоди півзахисника Дані Ольмо та доплатити грошову компенсацію англійському клубу.

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вже тривалий час стежить за Ольмо, однак поки невідомо, чи погодяться "містяни" на такий обмін.

У поточному сезоні 2025/26 Ерлінг Холанд провів 12 матчів за Сіті, у яких забив 14 голів і віддав одну результативну передачу. Дані Ольмо має в активі 10 поєдинків, один забитий м’яч та дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що європейські гранди полюють на форварда Леванте.

Барселона

