Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона підпише 16-річного таланта молодіжної збірної Англії та Норвіча – Романо

Микола Літвінов — 24 січня 2026, 23:12
Барселона підпише 16-річного таланта молодіжної збірної Англії та Норвіча – Романо
Аджай Таварес
ajay_tavares/instagram

Каталонська Барселона близька до підписання 16-річного вінгера англійського Норвіча Аджая Тавареса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Попри активний інтерес з боку німецьких команд, каталонці зуміли переконати юного футболіста, який сам виявив бажання переїхати до Іспанії.

За свою кар'єру Таварес провів за юніорську команду (U-18) "канарок" 18 матчів, у яких відзначився 1 голом. Також 16-річний вінгер встиг зіграти у 15 матчах молодіжних збірних Англії, відзначившись 3 голами.

Нагадаємо, що півзахисник "гранатових" Педрі отримав травму двоголового м'яза стегна та вибув із гри на місяць.

Барселона Норвіч Футбольні трансфери

Барселона

Несподіваний презент: зірковий футболіст Барселони подарував дружині автівку за 200 тисяч доларів
Барселона втратила ключового півзахисника Педрі: відомий термін відновлення
Жирона Циганкова та Ваната підписала воротаря Барселони
Зірка Барселони привітав маму із днем народження, подарувавши їй коштовну сумку від Dior
Жирона узгодила трансфер тер Штегена

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік