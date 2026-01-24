Барселона підпише 16-річного таланта молодіжної збірної Англії та Норвіча – Романо

Каталонська Барселона близька до підписання 16-річного вінгера англійського Норвіча Аджая Тавареса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Попри активний інтерес з боку німецьких команд, каталонці зуміли переконати юного футболіста, який сам виявив бажання переїхати до Іспанії.

За свою кар'єру Таварес провів за юніорську команду (U-18) "канарок" 18 матчів, у яких відзначився 1 голом. Також 16-річний вінгер встиг зіграти у 15 матчах молодіжних збірних Англії, відзначившись 3 голами.

