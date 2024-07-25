Легіонер Кривбаса: Вернидуб для мене — другий батько

Португальський захисник криворізького Кривбаса Рафаель Бандейра вважає головного тренера команди Юрія Вернидуба найкращим наставником для себе.

Про це легіонер розповів у інтерв'ю Українському Футболу.

"Для мене він теж, як другий батько. Юрій Вернидуб - найкращий для мене тренер, це без перебільшення. Саме він будує цю комунікацію між нами у Кривбасі, цей особливий зв’язок між тренером і командою, між тренером і гравцем. Наприклад, коли ми граємо і я роблю якусь помилку, він завжди до мене підходить і каже: "Дивись тут помилка, але це нормально, адже потім ти будеш ще кращим". Саме він дав мені цю впевненість в собі, раніше в мене такого не було.

Відчуваю, що виріс у професійному плані, завдячуючи саме йому, він дуже уважний до будь-кого. Ще, наприклад, в мене був момент, коли потрібно було поїхати раніше на три дні додому, аби побачити доньку, родину. Я підійшов до тренера, пояснив йому все і він пішов назустріч: одразу відпустив. Тож, як людина, він неймовірний, як тренер