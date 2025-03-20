У Чорноморці виступили із заявою відносно можливої зміни тренера

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич залишиться на своїй посаді попри невдалі результати в останніх матчах.

Про це повідомив гендиректор одеського клубу Анатолій Мисюра, який поставив крапку відносно чуток щодо зміни тренера команди.

"Всім нам прикро, що останні матчі не принесли бажаного результату, безпосередньо виконавці знають, що треба покращувати і над чим працювати. Повірте, гравці і тренери сьогодні на 100 відсотків налаштовані змінити ситуацію в турнірній таблиці.



Атмосфера в колективі робоча. Всі підтримують один одного, ніхто не звертає уваги на новини відверто маніпулятивного характеру в деяких ЗМІ. На це немає ані часу, ані бажання. Закликаємо вболівальників бути поруч з командою. Попереду найвідповідальніша частина сезону", – сказав Мисюра клубній пресслужбі.