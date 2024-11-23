Три голи забагато: Бабич – про поразку Чорноморця від Динамо

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич прокоментував поразку від Динамо у 14-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його команді не вдалося зіграти агресивно.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Результат є, ми його приймаємо. Мали проти Динамо грати дуже агресивно, це не вдалося. Перший гол, скажемо так, Динамо дуже добре спрацювало в пресингу, але ми прийняли невірне рішення. Стали виходити через коротку передачу, домовлялись трішки інакше.



Можу відверто сказати, що майстерність футболістів Динамо перемогла. Тому що такі м’ячі, які ми пропустили в другому таймі (другий та третій) – це не те, що ми вимагаємо від футболістів. Ми хочемо грати, але грати в такий футбол більш в другій і третій зоні, але не у своєму карному майданчику.



Мікродуелі. Чомусь я здивований, дуже поважні захисники в нас були. І в центрі поля ми дуже багато програвали таких мікродуелей. Але результат є, ми його приймаємо. Час аналізувати й готуємось далі. Враховуючи наші кадрові проблеми, вважаю, що три м’ячі забагато, але осадок є. Другий і третій гол ми привезли самі собі", – зазначив Бабич.