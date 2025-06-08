Б'юкенен: Ми хочемо змінити футбол у Канаді

Вінгер збірної Канади Тейджон Б'юкенен оцінив перемогу над Україною у товариському турнірі Canadian Shield (4:2).

Про це гравець розповів у післяматчевому коментарі.

"Ми хочемо змінити футбол у Канаді, і протягом останніх років ми це робили. Чемпіонат світу приїжджає до нашої країни, і ми дуже схвильовані, у всіх цих матчах ми готуємося до нього. Вчорашній матч – це ще один крок у цьому напрямку. У нас ще багато матчів до чемпіонату світу, але це чудовий крок у правильному напрямку", – розповів він.

Такожє гравець зазначив, що команда з Україною хотіла зіграти на "нуль", але загалом він задоволений виступом "кленових".

"Ми хотіли зіграти на нуль, але цього не сталося, тому ми засмучені. Але це був хороший виступ команди. Ми дуже задоволені всіма, тепер нам просто потрібно продовжувати", – сказав Б'юкенен.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер збірної України Сергій Ребров.