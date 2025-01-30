Аякс відмовив Монако у трансфері свого капітана

Аякс відмовив Монако в трансфері капітана клубу Джордана Гендерсона.

Про це повідомляє De Telegraaf.

За інформацією джерела, нідерландський клуб відмовив монегаскам у продажі взимку і заявив, що не хоче обговорювати пропозицію до літнього трансферного вікна.

У поточному сезоні Джордан Гендерсон зіграв у 31-му матчі Аякса, в яких зробив 5 гольових передач.

Англійський півзахисник перейшов до нідерландського клубу в січні 2024 року вільним агентом після відходу із саудівського Аль-Іттіфака. Раніше Гендерсон також був капітаном Ліверпуля.

Нагадаємо, Монако зіграє у стадії попереднього раунду плейоф Ліги чемпіонів. Водночас Аякс сьогодні, 30 січня, продовжить боротьбу за прохід у плейоф Ліги Європи.